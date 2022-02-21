Канада настоятельно советует своим гражданам не ездить в Беларусь 21.02.2022, 8:41

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Особенно в Брестскую и Гомельскую области.

Канада советует своим гражданам отказаться от поездок в Беларусь, если они не носят обязательный характер. Об этом говорится на сайте канадского МИД.

Среди рисков канадский МИД называет «произвольное применение законов» в стране и возможность вооруженного конфликта с Украиной.

«Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Беларуси крайне ограничены. Если вы находитесь в Беларуси и ваше присутствие не обязательно, вам следует подумать о выезде», — говорится в предупреждении.

Канадский МИД также советует своим гражданам избегать любых поездок в районы в пределах 50 км от границы с Украиной, а именно в Брестскую и Гомельскую области.

Напомним, ранее подобные рекомендации своим гражданам дали США и Великобритания.

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