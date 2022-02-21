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Посольство США в России предупредило о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге

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  • 21.02.2022, 8:55
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Посольство США в России предупредило о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге

Кремль готовит провокацию?

Посольство США в России предупредило граждан о возможных нападениях на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге, а также возле границы с Украиной.

Об этом говорится на сайте диппредставительства.

«По данным источников СМИ, были угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и метро, другие места сбора людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной», — говорится в сообщении.

Посольство посоветовало находящимся в России американцам следить за новостями в местных и международных СМИ, избегать скопления людей, иметь с собой американский паспорт с действующей российской визой и план эвакуации из РФ, не зависящий от помощи правительства США.

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предупреждение диппредставительства США, спросив, передавало ли оно эти данные «российским коллегам по партнерским каналам», сообщает «Новое время».

Ранее страны Запада не раз предупреждали, что РФ может готовить провокацию как повод для вторжения в Украину.

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