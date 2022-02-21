«Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим» 13 21.02.2022, 10:34

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Конгресс интеллигенции России выступил против войны.

Конгресс интеллигенции России (сообщество деятелей культуры и искусства, ученых и правозащитников) выступил против агрессии Кремля против Украины. Публикуем обращение Конгресса полностью:

— В течение последних недель главной темой оставалась война.

О категорическом неприятии войны, об ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума.

Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле.

Несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной. Официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан.

Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен. Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России.

И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь.

Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки.

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