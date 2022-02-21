Ученые назвали необходимое для продления жизни количество чашек кофе в день 8 21.02.2022, 12:01

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Исследование специалистов длилось 11 лет.

Ученые выяснили, какое количество кофе ежедневно необходимо для того, чтобы продлить жизнь, пишет The Sun (перевод — lenta.ru).

Сообщается, что специалисты 11 лет изучали привычки британцев. В ходе исследования выяснилось, что три чашки молотого кофе каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12 процентов, смерти от сердечных заболеваний — на 17 процентов, а от инсульта — на 21 процент.

Исследователи также связали употребление этого объема кофе с улучшением показателей здоровья, но напомнили, что это касается свежего молотого кофе, а не растворимого.

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