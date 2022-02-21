Хороший знак: В Беларусь вернулись аисты 7 21.02.2022, 12:39

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В нашу страну идет весна!

В разных точках страны обнаруживаются формальные признаки наступившей весны. И это уже не просто слишком высокая для февраля температура, пишет «Онлайнер».

В небе слышали крики гусей, кому-то явились аисты, а к самым удачливым пришел заспанный клещ. Весна, товарищи! .

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» докладывает: в Ивацевичский район вернулись как минимум четыре аиста и начали обновлять гнезда.

На онлайн-трансляции, которая ведется из Беловежской пущи, слышны крики серых журавлей, а также голоса гусей и соек. В кадре в основном пусто, но, возможно, если вы не будете никогда моргать, то сумеете заметить и самих птиц.

На Припятском Полесье разгулялись первые клещи — а они знают толк в народных приметах и не просыпаются раньше времени. Не думаете же вы, что клещи способны ошибаться?

Читательница Татьяна из Гродненской области тоже хвалится клещом: он, с ее слов, открыл глазки еще 12 февраля. В тех же краях взошли подснежники.

А вы уже заметили признаки весны?

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