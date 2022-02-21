«Титаник» путинского режима Виктор Каспрук

21.02.2022, 14:02

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Виктор Каспрук

Российская элита не захочет идти ко дну.

У Кремля есть огромный опыт тайных военных операций в прошлые и современные времена. И многолетняя политика умиротворения, которую Запад так настойчиво применял в отношении Российской Федерации, ни к чему не привела. От этого она лишь стала еще более агрессивной и наглой. Путин применяет в войне с Украиной тактику обмана и непредсказуемости. Насилие превратилось в политическую визитку Кремля, а грубое и хамское поведение во время встреч с высокими представителями европейских государств, стало замещать в российской дипломатии аргументы в пользу правоты своей позиции, в очередной раз, раскрывая международному сообществу истинную суть путинского режима.

Путин рассчитывает только на насилие, поэтому на варварство XXI века нужно отвечать только силой. Такие людишки, как он видят сотрудничество, разоружение и попытки с ним объясниться, как слабые места своих оппонентов, в результате чего у него возникает желание их дожать, унизить и уничтожить.

И если бы Украину приняли в НАТО в 2008 году, то никакой российско-украинской войны не было бы вообще. Но Германия и Франция категорически высказались против вступления нашей страны, а президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший не смог доказать своим партнерам по Североатлантическому альянсу важность членства Украины в НАТО.

Теперь пытаясь уничтожить украинскую государственность и руководствуясь исключительно своей паранойей, Путин поставил Европу на грань войны. Он маленький человек с огромными властными полномочиями, руководитель страны, экономика которой базируется не на знаниях, образовании или творчестве, а на энергоресурсах и сырье. Россия не является мировой державой. Она цепляется за реликты своей былой военной мощи и нападает на те соседние страны, которые слабее нее.

Эволюция, а точнее деэволюция Путина к тому, что он пытается делать на мировой арене и в Украине, имеет три основных мотива. Это его комплекс неполноценности, который он до сих пор не смог окончательно искоренить, нынешнее беспокойство тем, что его не воспринимают таким, каким он себя видит в международной политике, и несбыточные амбиции о мировом господстве России, которые он еще надеется реализовать любыми способами.

Короче говоря, прошлое не дает ему успокоиться. А будучи нарциссическим персонажем, он отождествляет себя с Россией так, как Гитлер отождествлял себя с Германией, считая, что Российская Федерация является продолжением его самого.

Распад Советского Союза, упадок России и возвышение Запада воспринимается им как личное унижение. Отсюда и его попытки в один рывок переиграть решение истории. А эмоциональное восприятие изоляции Москвы, которое стало следствием его авантюрных действий, лишь еще больше усиливает агрессивность и непрогнозируемость российского деспота.

Собственно, он по другому и не может себя вести, ведь принадлежит к клану КГБ, террористической организации, которая в свое время терроризировала весь СССР, теперь же Путин терроризирует весь мир.

Существует странный парадокс, диктатор очень боится ковида, поэтому он как можно больше изолируется от всех окружающих, что уже переходит в навязчивую маниакальную стадию. Но то, что своей агрессией против Украины и Запада он изолирует Российскую Федерацию от всего мира, его совершенно не волнует.

Путин входит в последнюю фазу своего правления, он это чувствует, и это его разрывает изнутри. Диктатура, чтобы выжить должна уделять особое внимание защите от внутренних врагов, и может пропустить тот момент, когда они объединятся. В конце концов, это известная «беда», которая постигла многих «успешных» диктаторов, которым удавалось силой удерживать свою власть на протяжении долгих десятилетий.

Им руководит очевидное желание защитить и закрепить «фирменное достижение», созданное за последние 20 лет, которое заключается в построении клептократического режима, в центре которого находится он сам.

Демократизация государств вокруг России угрожает внутренней стабильности этой конструкции, а вовсе не НАТО. Путин не боится НАТО, он боится того, что российский средний класс станет беспокойным и мятежным, каким он себя показал в 2012 году на Болотной площади.

Две успешные революции в Украине очень напугали Путина. А когда деспот чувствует, что почва под его ногами уже начинает шататься, и он близок к тому, что будет стремительно терять внутреннюю поддержку в связи с критической экономической ситуацией в России, то почему же не прибегнуть к испытанным и действенным методам, которые раньше уже сработали.

Лучший способ сделать это – переключить внимание населения страны, отвлекая его от внутренней ситуации. Для этого и нужна выдуманная угроза, якобы поступающая со стороны «внешних врагов». Опыт оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году ему это подтверждает.

Сейчас Путин снова пытается стабилизировать свою внутреннюю позицию, поскольку его относительная популярность способна легко и быстро улетучиться. Особенно среди молодежи, которая никогда не знала жизни без Путина, не считает ее счастливой и хочет позитивных перемен.

Из телевизионных показов видно, что состояние его здоровья постоянно ухудшается. Путин чувствует, что часы тикают все громче и громче. Это осознание личной смертности и то, что он может не успеть реализовать все свои имперские амбиции, и управляемая его нарциссизмом гордыня, делает его опасным как никогда раньше.

Также не стоит забывать, что в 2022 году Путину должно исполниться 70 лет. И никакое количество ботокса и достижения современной пластической хирургии не могут заглушить тревожное ощущение того, что его земное присутствие быстротечно. А личное окно возможностей, чтобы обеспечить себе долгую жизнь и видное место в учебниках по истории России, как сильного и уважаемого лидера, быстро закрывается.

В свою очередь, долговременная изоляция во время пандемии позволила Путину больше подумать о своем политическом наследии, и он, возможно, пришел к выводу, что не может быть доволен тем, чего он достиг в своем историческом стремлении снова сделать Россию великой.

Отсюда и его претензии на территорию Украины, и желание того, чтобы Россия стала ведущей силой в международной политике, и диктовала всему миру свою волю.

Как и другие нарциссисты, он убедил себя в том, что только он способен «исправить» политические «ошибки», которые допустили его предшественники, и что именно поэтому провидение выбрало его.

И хотя он, вероятно, вынашивал эти свои гипертрофированные амбициозные планы в течении довольно длительного времени, влияние пандемической изоляции на его психику, в определенной степени, радикализировало его восприятие окружающей действительности.

Путин потерял чувство осторожности и явно не просчитывает потенциальные риски. Похоже на то, что он стал неадекватом, который думает, что может переделывать реальность под себя. В этом и главная его опасность, глава Кремля стремится к тому, чтобы мир стал таким, каким он видит его из своего бункера.

Для этого он применяет апробированные методы КГБ, с каждым годом увеличивая численность состава и масштабы влияния ФСБ, количество убийств и операций по разжиганию очагов нестабильности по всему миру. Кроме того, он фальсифицирует президентские выборы, убивая или заключая в тюрьму любого кандидата, который может стать ему конкурентом.

Очевидно, что ни на какую пенсию Путин не собирался и не собирается. Но набирая годы, он будет становиться все больше параноиком, боясь, что все его «достижения», начиная с 2000 года, преемники могут просто перечеркнуть, и вывести террористическое государство, каким сейчас стала Россия, из «террористического интернационала», который создала и которым руководит Москва.

Выходец из питерских подворотен, который хотел, чтобы мировые демократии распались в атмосфере взаимного подозрения, увидит, что его собственное правление распадается, и он теряет контроль даже за ситуацией в Российской Федерации.

Обычно все тираны, диктаторы, деспоты и тоталитарные правители имеют одни и те же проблемы.

Кому они могут передать свою власть по наследству в случае ухода от нее? В ситуации, когда в России нет наследственной монархии, передать своим дочерям президентский «трон» Путин не может. А с официальным правопреемником он так и не определился. Справедливо полагая, что в условиях диктатуры одной особы, это способно привести лишь к тому, что политические противники из конкурирующих башен Кремля, могут решиться ускорить процесс естественного завершения его президентства.

Тираны не проводят ни одного дня, не беспокоясь, что с ними будет дальше. Поэтому каждый их новый день является напоминанием о том, что их правление является незаконным, и они не заслуживают его. Не говоря уже о том, что всегда будет немало тех, кто захочет отстранить их от власти.

После стольких лет пребывания в Кремле, Путин стал крайне параноичен в отношении своей личной безопасности. Это неизбежно приводит, опять же, к византийским интригам и ударам в спину. Узурпатор может отвернуться от тех, кому он действительно мог доверять, и доверять тем, кому на самом деле нельзя доверять.

В этом и главная опасность для пожизненного президента России, что именно по причине доверия не к тем, в этом 2022 году его «пожизненность» имеет все шансы закончиться.

Российский истеблишмент хорошо видит, что корабль путинского режима все больше напоминает «Титаник». И можно наверняка сказать, что никто из политических и экономических элит не желает вместе с Путиным пойти ко дну, если он решится на открытое вторжение в Украину. После чего Россия окажется в полной изоляции от всего цивилизованного мира.

Виктор Каспрук, «Обозреватель»

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