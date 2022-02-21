«Мистер Никто»1
- 21.02.2022, 15:43
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О новом амплуа Лукашенко.
Если советский министр Громыко был «мистером Нет», то белорусского правителя теперь можно назвать «мистером Никто», пишет Виталий Цыганков в своем блоге на «Радыё Свабода».
16 февраля Владимир Макей неожиданно и без видимой причины созвал пресс-конференцию, на которой довольно однозначно сказал важную фразу: «Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений».
Напомним, что случилось после этого. Лукашенко поехал в Москву, где «вместе с Путиным» они решили, что российские войска после учений пока останутся в Беларуси.
Надеюсь, никому не придет в голову, что Макей выдал некую «отсебятину», не посоветовавшись в таком стратегическом вопросе с Лукашенко. Скорее всего, выполнял его прямой приказ.
Как метко заметил коллега Валерий Карбалевич «пресс-конференция Макея призвана была показать, что МИД Беларуси все еще существует и у него есть руководитель».
Не получилось. Министерство есть, но иностранных дел давно уже нет.
Министерство превратилось в некий отдел администрации президента по делам пропаганды и идеологии.
И если советский министр Громыко был «мистером Нет», то Макея сейчас можно назвать «мистером Никто».
Но ладно Макей. Сам Лукашенко превращается в такого непонятного Никто, который на любой вопрос теперь отвечает: «Мне надо посоветоваться с шефом»... То есть «старшим братом».
«Будут ли выведены российские войска после учений?» — «Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория».
«Как долго вы думаете оставаться президентом?» — спрашивает российский журналист.
«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», - отвечает Лукашенко.
Интересно, что белорусские официальные медиа эту фразу не ретранслируют. Кто-то наверху, видимо, почувствовал, насколько оскорбительно и унизительно она звучит для «суверенного и самостоятельного лидера». (Но российские СМИ со злорадным удовольствием ее процитировали).
Лукашенко уже не руководит тем, что происходит с Беларусью, не контролирует процессов, которые идут вокруг страны — это становится очевидным для всех участников процесса. Для Запада, для Кремля, и главное — для граждан Беларуси.