«Мистер Никто»

О новом амплуа Лукашенко.

Если советский министр Громыко был «мистером Нет», то белорусского правителя теперь можно назвать «мистером Никто», пишет Виталий Цыганков в своем блоге на «Радыё Свабода».

16 февраля Владимир Макей неожиданно и без видимой причины созвал пресс-конференцию, на которой довольно однозначно сказал важную фразу: «Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений».

Напомним, что случилось после этого. Лукашенко поехал в Москву, где «вместе с Путиным» они решили, что российские войска после учений пока останутся в Беларуси.

Надеюсь, никому не придет в голову, что Макей выдал некую «отсебятину», не посоветовавшись в таком стратегическом вопросе с Лукашенко. Скорее всего, выполнял его прямой приказ.

Как метко заметил коллега Валерий Карбалевич «пресс-конференция Макея призвана была показать, что МИД Беларуси все еще существует и у него есть руководитель».

Не получилось. Министерство есть, но иностранных дел давно уже нет.

Министерство превратилось в некий отдел администрации президента по делам пропаганды и идеологии.

И если советский министр Громыко был «мистером Нет», то Макея сейчас можно назвать «мистером Никто».

Но ладно Макей. Сам Лукашенко превращается в такого непонятного Никто, который на любой вопрос теперь отвечает: «Мне надо посоветоваться с шефом»... То есть «старшим братом».

«Будут ли выведены российские войска после учений?» — «Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория».

«Как долго вы думаете оставаться президентом?» — спрашивает российский журналист.

«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», - отвечает Лукашенко.

Интересно, что белорусские официальные медиа эту фразу не ретранслируют. Кто-то наверху, видимо, почувствовал, насколько оскорбительно и унизительно она звучит для «суверенного и самостоятельного лидера». (Но российские СМИ со злорадным удовольствием ее процитировали).

Лукашенко уже не руководит тем, что происходит с Беларусью, не контролирует процессов, которые идут вокруг страны — это становится очевидным для всех участников процесса. Для Запада, для Кремля, и главное — для граждан Беларуси.

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