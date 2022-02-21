В Польше начинаются международные учения Saber Strike-22 21.02.2022, 17:03

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Фото: charter97.org

На территории страны будут обучаться американские подразделения из 2-го кавалерийского полка.

Начинаются циклические международные учения под кодовым названием Saber Strike-22. С понедельника на территории Польши будут обучаться американские подразделения из 2-го кавалерийского полка, передает «Польское радио».

Солдаты уже направляются из Германии в Польшу. Их обучение состоит в том, чтобы преодолеть маршрут более 900 километров с запада на территорию стран Балтии с перерывом на обучение в районе полигонов в Ожише и Бемове Писком.

Американские солдаты совершат марш-бросок по маршруту Енджиховице (пограничный переход с Германией), Жагань, Вроцлав, Ласк, Миньск-Мазовецки, Ожиш, Будзиско (пограничный переход с Литвой).

В учениях на польской территории примут участие 1300 польских солдат и около 300 единиц военной техники.

Маневры Saber Strike — это ежегодные международные тактические учения, которые проводятся на территории Польши каждые два года. Генштаб Вооруженных сил, курирующий маневры, напоминает, что учения не являются ответом на текущую ситуацию вокруг Украины. Учения были запланированы ранее.

Маневры продлятся до 6 марта.

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