В результате обстрелов со стороны войск РФ обесточена Донецкая фильтровальная станция
- 21.02.2022, 17:42
Без воды осталось более 29 тысяч человек.
В результате обстрелов со стороны оккупантов обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует censor.net со ссылкой на пресс-cлужбу Донецкой ОГА.
"Из-за остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества - Ласточкиного, Орловки и Верхнеторецкого. Всего без воды осталось более 29 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14:40 вода в Авдеевку поступает самотеком.
"В случае необходимости вода будет подаваться по графику из местного резервуара. По предварительной информации, причина обесточивания станции – повреждение линий электропередач. Теплоснабжение осуществляется в обычном режиме", - отметил глава области.