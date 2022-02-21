Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить

Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить5
- 21.02.2022, 17:58
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Их цена — до 50 тысяч долларов.
В этот раз realt.by нашел самые дешевые двушки до 50 тысяч долларов. Во многих из них сделан хороший ремонт, стоит мебель и техника, которая перейдет покупателям. Отличные варианты для того, чтобы сразу въехать. Смотрите и выбирайте.
Улица Уборевича, 160 (Чижовка)
Квартира находится на 3 этаже дома 1967 года постройки. Общая площадь объекта — 49,7 м². Кухня занимает 6,2 м².
Ремонт авторы объявления оценивают как удовлетворительный. На полу лежит ДСП. В квартире есть балкон и разделенный санузел.
Рядом располагается Чижовское водохранилище, «Чижовка-арена» и несколько парков. Со двора есть удобный выезд на МКАД.
Стоимость квартиры - 49 900 долларов. В объявлении указано, что квартиру продают срочно и есть возможность поторговаться.
Улица Карла Либкнехта, 103 (Грушевка)
Квартира располагается в двухэтажке на первом этаже. Она была возведена в 1960 году, а в 2010 в ней был проведен капитальный ремонт.
Общая площадь квартиры - 43,1м², а метраж кухни - 5,9 м².
На полу в комнатах лежит линолеум. Санузел в квартире совмещенный.
Недалеко находятся детские сады и школы, сквер Полняка. До станции метро "Грушевка" меньше километра.
Цена за двушку составляет 49 тысяч долларов.
Улица Харьковская, 78/2 (ст. м «Пушкинская»)
Дом, где продается квартира на первом этаже, был построен в 1964 году. Капитальный ремонт там провели в 2015. Общая площадь квартиры составляет 46 «квадратов». Кухня занимает почти 6 м².
За счет рельефа местности окна находятся на уровне третьего этажа соседнего дома. Единственным минусом квартиры, как отмечает автор объявления, является то, что там нет балкона.
В квартире сделана перепланировка. По проекту есть одна проходная комната. Владельцы сделали две изолированные, при этом «никакие несущие стены не были разрушены».
Дом находится рядом с зеленой зоной. Недалеко есть детский сад и ряд продуктовых магазинов. До станций метро «Пушкинская» и «Молодежная» чуть больше километра.
Стоимость двухкомнатной квартиры составляет 49 900 долларов.
Улица Народная, 11 (ст. м "Партизанская")
Квартира продается в доме 1966 года. На двушку отведено 37,44 м². Кухня - 6,07 м².
В квартире есть и балкон и раздельный санузел. Бытовую технику и мебель владельцы оставляют покупателю.
Рядом с домом расположены парк «50-летия Октября» и Слепянская водная система - прекрасное место для отдыха. Недалеко есть детские сады, школы и гимназии. Аптек, кафе и магазинов в округе хватает, близко находится и универмаг «Беларусь».
Ее цена — 47 800 долларов.
Улица Ротмистрова, 4 (Шабаны)
Светлая квартира полностью готова к проживанию. Она располагается в доме 1966 года. В 2011 году прошел капитальный ремонт. В квартире заменены счетчики газа, воды и электроэнергии, установлены стеклопакеты, дом утеплен термошубой. Квартира находится на 5 этаже и занимает 41,96 м². Кухня — 6 м². Также в квартире есть застекленный балкон и раздельный санузел. В общем подвале дома имеется место для хранения вещей.
При продаже владельцу остается мебель и встроенные шкафы.
В районе развита инфраструктура: рядом несколько школ, детских садов, есть поликлиника, бассейн, гипермаркеты, магазины, аптеки, банки, а также сквер.
Стоимость квартиры - 47 500 долларов.
Улица Уральская, 12 (ст. м "Тракторный завод")
Пятиэтажный дом был построен в 1962 году. Квартира занимает 42,92 м². Кухня - чуть больше 6 "квадратов".
В оконных проемах установлены двухкамерные стеклопакеты ПВХ. На полу лежит ламинат, а на кухне и коридоре - плитка с подогревом. В квартире выровнены стены, заменена электропроводка на медную. В ванной комнате есть качественная сантехника, новые трубы, счетчики учета воды. Остаются покупателям также вместительный шкаф-купе и встроенная кухня с бытовой техникой (варочная поверхность, вытяжка).
Инфраструктура соответствует всем требованиям комфортной жизни: ясли-сад, общеобразовательная школа, парикмахерская, аптеки. Хорошее транспортное сообщение со всеми районами столицы. Недалеко Ботанический сад.
Стоимость квартиры — 49 900 долларов.
Улица Ландера, 62/1 (Курасовщина)
Двухкомнатная квартира располагается в доме 1973 года постройки. При капитальном ремонте дома в 2000 году менялась проводка, позже дом частично был окрашен со стороны проезжей части. Двушка находится на первом этаже и занимает 38,69 м², кухня — 6,26м².
Есть кухонный гарнитур, бытовая техника, вместительный шкаф-купе. Установлены окна ПВХ, межкомнатные двери. Напольное покрытие — плитка, в двух комнатах — дерево. Санузел в квартире раздельный. Из-за первого этажа здесь нет балкона.
Инфраструктура развита: есть школы, садики, скверы, парки, различные магазины, банки, поликлиника, почта, рынок. До центра можно добраться за 15 минут на маршрутке.
Цена двушки — 48 500 долларов.