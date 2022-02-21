Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку 2 21.02.2022, 18:19

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Михаил Саакашвили

Фото: twitter.com

Тем самым он выражает протест против нарушения его прав а также выражает солидарность с украинским народом.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому грозит в Грузии до 11 лет лишения свободы по пяти уголовным делам, заявил в понедельник на судебном процессе в Тбилиси, что решил снова объявить бессрочную голодовку в знак протеста против нарушения его прав а также выражая тем самым солидарность с украинским народом, который "борется за свободу". Саакашвили сейчас является гражданином Украины, информирует svoboda.org.

Саакашвили посетовал, что к нему уже несколько месяцев не пускают лечащего врача а также неврологов и невропатологов из США и Европы, пожелавших лично принять участие в лечении экс-президента. "С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом. Мое требование – оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный Народным защитником, и центр "Эмпатия", – сказал Саакашвили.

Саакашвили утверждал, что правящая в грузии партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили пытается превратить его в инвалида и даже убить "в угоду Путину".

Бывший глава грузинского государства не преминул заметить при этом: события вокруг Украины, по его мнению, полностью подтверждают его правоту в августе 2008 года, во время войны в Южной Осетии, когда по его словам Грузия "лишь защищалась, отвечая на провокации России и пророссийских сепаратистов".

Михаил Саакашвили обратился на украинском языке к украинскому народу, выразив сожаление невозможностью "с оружием в руках стоять на линии фронта".

"Не дождётесь моего тихого угасания. Вы увидите как с гордо поднятой головой умирают президенты" - подытожил третий президент Грузии прежде, чем покинуть зал судебных заседаний.

Саакашвили уже держал "бессрочную голодовку" в октябре прошлого года и прекратил её в середине ноября, когда согласно вердикту Европейского суда по правам человека грузинские власти были вынуждены перевести его из тюрьмы в военный госпиталь города Гори.

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