РФ не пропустила 18,2 т китайского угря из Беларуси

РФ не пропустила 18,2 т китайского угря из Беларуси7
- 21.02.2022, 19:14
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Было установлено отсутствие информации о происхождении сырья.
Россельхознадзор не пропустил на территорию России из Беларуси грузовик с 18,2 тоннами филе рыбы, произведенного китайским предприятием, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора в Псковской области.
Груз направлялся в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей морской продукцией.
В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено отсутствие информации о происхождении сырья, из которого изготовлена продукция предприятием КНР, имеющим ограничения на ввоз в РФ продукции из аквакультуры, утверждают в Россельхознадзоре.
Принято решение о возврате груза отправителю.