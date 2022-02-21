закрыть
21 февраля 2022, понедельник, 20:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ не пропустила 18,2 т китайского угря из Беларуси

7
  • 21.02.2022, 19:14
  • 6,398
РФ не пропустила 18,2 т китайского угря из Беларуси

Было установлено отсутствие информации о происхождении сырья.

Россельхознадзор не пропустил на территорию России из Беларуси грузовик с 18,2 тоннами филе рыбы, произведенного китайским предприятием, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора в Псковской области.

Груз направлялся в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей морской продукцией.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено отсутствие информации о происхождении сырья, из которого изготовлена продукция предприятием КНР, имеющим ограничения на ввоз в РФ продукции из аквакультуры, утверждают в Россельхознадзоре.

Принято решение о возврате груза отправителю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров