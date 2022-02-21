РФ не пропустила 18,2 т китайского угря из Беларуси 7 21.02.2022, 19:14

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Было установлено отсутствие информации о происхождении сырья.

Россельхознадзор не пропустил на территорию России из Беларуси грузовик с 18,2 тоннами филе рыбы, произведенного китайским предприятием, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора в Псковской области.

Груз направлялся в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей морской продукцией.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено отсутствие информации о происхождении сырья, из которого изготовлена продукция предприятием КНР, имеющим ограничения на ввоз в РФ продукции из аквакультуры, утверждают в Россельхознадзоре.

Принято решение о возврате груза отправителю.

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