SpaceX одновременно запустила 46 спутников

SpaceX одновременно запустила 46 спутников1
- 21.02.2022, 19:20
Спутники запустили с помощью ракет Falcon 9.
Компания Илона Маска SpaceX запустила одновременно более 40 спутников с помощью собственных двухступенчатых ракет Falcon 9. Эту информацию, а также запись видеотрансляции события организация опубликовала на официальном сайте.
Изначально запуск планировали провести в воскресенье, 20 февраля, но из-за плохих погодных условий было принято решение о переносе на следующий день — понедельник.
Falcon 9 с 46 космическими спутниками стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спустя девять минут первая ступень ракеты вернулась на Землю с помощью технологии вертикального приземления на беспилотный плавучий дрон SpaceX A Shortfall of Gravitas, который предназначен для использования в качестве плавающей посадочной платформы. Ступень ракеты приземлилась в Атлантическом океане в нескольких сотнях километров от побережья Флориды.