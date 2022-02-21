SpaceX одновременно запустила 46 спутников 1 21.02.2022, 19:20

Спутники запустили с помощью ракет Falcon 9.

Компания Илона Маска SpaceX запустила одновременно более 40 спутников с помощью собственных двухступенчатых ракет Falcon 9. Эту информацию, а также запись видеотрансляции события организация опубликовала на официальном сайте.

Изначально запуск планировали провести в воскресенье, 20 февраля, но из-за плохих погодных условий было принято решение о переносе на следующий день — понедельник.

Falcon 9 с 46 космическими спутниками стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спустя девять минут первая ступень ракеты вернулась на Землю с помощью технологии вертикального приземления на беспилотный плавучий дрон SpaceX A Shortfall of Gravitas, который предназначен для использования в качестве плавающей посадочной платформы. Ступень ракеты приземлилась в Атлантическом океане в нескольких сотнях километров от побережья Флориды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».