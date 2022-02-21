Олексин занервничал после публикации данных о счете в швейцарском банке 7 21.02.2022, 19:36

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Алексей Олексин

фото: tut.by

«Кошелек Лукашенко» хочет, чтобы белорусы об этом не читали.

Международная организация журналистов-расследователей OCCRP опубликовала отчет об исследовании счетов, открытых в швейцарском банке Credit Suisse. Информацию о них исследователи получили анонимно, она включает сведения о счетах аж с 1940-х годов. Среди всего массива нашелся и человек из Беларуси — Алексей Олексин, мультимиллионер, которого считают «кошельком Лукашенко».

Алексей Олексин занимается продажей нефти и нефтепродуктов. А вести такой бизнес в Беларуси позволяют считанным предпринимателям. Кроме того, он поставляет сигареты, владеет предприятием в мясоперерабатывающей отрасли, ведет гостиничный бизнес и другие.

Олексину принадлежит сеть табачных киосков под брендом «Табакерка», а также компания «Энерго-Оил», которая обладала эксклюзивным правом продавать IQOS в Беларуси.

Также Олексин является одним из совладельцев Национального логистического оператора «Бремино Групп». Кстати, именно «Бремино Групп» принадлежит торгово-логистический центр «Брузги», где до сих пор находятся мигранты. Также Олексин до июня прошлого года владел и МТБанком.

Что же выяснили журналисты-расследователи? Согласно их данным, у Алексина был счет в Credit Suisse с 36 миллионами швейцарских франков на нем, что примерно равно 39 миллионам долларов.

Нюанс в том, что счет был открыт в 2012-м, а закрыт в 2014-м.

В 2012 году Олексин был одним из основных менеджеров в «Трайпле» Юрия Чижа, другого бизнесмена, которому в прошлом приписывали роль «кошелька Александра Лукашенко».

В тот же год, 23 марта, сам Юрий Чиж и его бизнес-империя попали под европейские санкции. Есть версия, что эти $39 миллионов могут принадлежать Юрию Чижу, который мог выводить деньги из-под удара, переписывая их на своих менеджеров.

Олексин эту версию для «Нашай Нівы» никак не прокомментировал.

«Ну пусть пишут… не читайте! Мне настолько безразлично уже стало, что вы обо мне пишете… Вам не надоело еще меня полоскать?» — сказал нам Алексей Олексин.

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