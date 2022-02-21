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Благодаря шторму Польша установила рекорд в ветровой энергетике

  • 21.02.2022, 20:26
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Благодаря шторму Польша установила рекорд в ветровой энергетике

Почти треть энергии.

Благодаря шторму Польша установила рекорд в ветровой энергетике

Мощные ветры, накрывшие страны Северной Европы на прошлой неделе, сгенерировали рекордный уровень ветровой энергии для Польши, покрывая около 30% потребности в стране, где большинство электроэнергии поступает из угля.

Об этом сообщил польский оператор распределения электроэнергии в понедельник, передает AP.

В среду вечером, когда ударил шквальный ветер, мы зафиксировали рекордный уровень производства электроэнергии на ветровых электростанциях мощностью около 6700 мегаватт, сказал Мачей Вапинский из Польской энергетической системы PSE.

Спрос в то время в Польше составил почти 24 000 мегаватт, что означает, что "ветряные электростанции покрывали почти 30% спроса", сказал Вапинский.

PSE обеспечивает распределение электрической энергии по всей Польше.

Януш Гаевецкий, председатель Польской ассоциации ветроэнергетики, говорит, что в среднем ветровые электростанции обеспечивают около 10% годовой потребности Польши в энергии и подчеркнул, что их потенциал может быть гораздо выше.

Но поскольку шторм усилился на выходных, разрушив линии электропередачи и вызвав автоматическое отключение некоторых турбин из соображений безопасности, уровень мощности ветровых электростанций упал примерно до половины рекордного уровня.

Возобновляемые источники энергии составляют около 25% энергетического баланса Польши, и их доля увеличивается, особенно в секторах ветровой и солнечной энергии. В результате роль черных и бурых углей уменьшается, но все еще составляет около 65% производства энергии в Польше.

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