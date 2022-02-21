Более 50 коров за месяц погибли в одном из колхозов Дубровенского района 2 21.02.2022, 21:22

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Иллюстрационное фото

Бригадиры скрывали это.

Три бригадира уже ликвидированного колхоза в Дубровенском районе получили «домашнюю химию» за то, что скрывали падеж крупного рогатого скота, пишут «Народныя навіны Віцебска».

На работу бригадиров обратили внимание, когда в конце 2020 года на руководимых ими фермах вскрылась недостача скота: у одного не хватало 52 двух голов крупного рогатого скота (КРС), у второй — 12 голов и жеребенка, у третьей — еще 2 голов. Самое худшее положение, судя по материалам судебного дела, в хозяйстве было в ноябре 2020 года — за один месяц на одной из ферм погибло не менее 50 животных.

Суд признал сельчан виновными во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности. Скрывшего падеж 52 голов КРС бригадира приговорили к году «домашней химии», а двух других — к такому же наказанию сроком на полгода.

В начале 2021 года ОАО «Придубровенское» ликвидировали, включив его в состав ОАО «Якубово-Агро». Первый из подсудимых продолжает работать бригадиром, а остальные — простыми животноводами.

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