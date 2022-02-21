Зеленский обсудил российский Совбез с Макроном и Шольцем

Зеленский обсудил российский Совбез с Макроном и Шольцем3
- 21.02.2022, 22:45
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Также президент Украины созвал заседание СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совбеза РФ пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, передает pravda.com.
Прямая речь Зеленского: "В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом".
Также Зеленский сообщил, что созвал СНБО именно из-за заявлений из России.
Журналисты заподозрили, что заседание Совбеза России, которое транслировали якобы вживую, могло быть записано ранее.