Зеленский обсудил российский Совбез с Макроном и Шольцем 3 21.02.2022, 22:45

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Владимир Зеленский

Также президент Украины созвал заседание СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совбеза РФ пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, передает pravda.com.

Прямая речь Зеленского: "В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом".

Также Зеленский сообщил, что созвал СНБО именно из-за заявлений из России.

Журналисты заподозрили, что заседание Совбеза России, которое транслировали якобы вживую, могло быть записано ранее.

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