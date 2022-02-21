Зеленский сегодня выступит с видеообращением1
- 21.02.2022, 23:41
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Обращение будет сделано на фоне признания РФ так называемых «ЛДНР».
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Обращение будет сделано на фоне признания Россией так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.
Отметим, в эти минуты в Офисе президента продолжается заседание СНБО, на котором обсуждается решение российского президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".