Зеленский сегодня выступит с видеообращением 1 21.02.2022, 23:41

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Обращение будет сделано на фоне признания РФ так называемых «ЛДНР».

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Обращение будет сделано на фоне признания Россией так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

Отметим, в эти минуты в Офисе президента продолжается заседание СНБО, на котором обсуждается решение российского президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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