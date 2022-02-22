Андрей Санников: Лукашенко стал «шестеркой» у кремлевских паханов 22.02.2022, 17:09

Андрей Санников

Защитить себя сегодня можем только мы сами.

В интервью для сайта Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал признание Путиным марионеточных «ЛДНР»:

— Подтвердились самые худшие опасения, в том числе — насчет адекватности Путина. Подтвердился тот факт, что нынешнее кремлевское руководство готово на самые агрессивные действия, которые не ограничиваются «ненавистной» им Украиной, но имеют цели подорвать международный мир и безопасность.

Мы видим очень опасное развитие событий, которое угрожает и в том числе и нам, белорусам.

— Беларусь сегодня находится под оккупацией?

— Да, конечно. За вчерашний день, 21 февраля, произошло два события, который радикально поменяли ситуацию в регионе: Россия признала террористов, а также изменился статус российских войск на территории Беларуси.

Даже если закрыть глаза на истинный характер «российско-белорусских учений», они 20 февраля закончились. По всем международным договорам, соглашениям о мерах доверия в этот день войска должны были быть выведены или должен был начаться их отвод. Этого не произошло, значит мы должны квалифицировать присутствие российских войск как присутствие оккупационных войск иностранного государства на территории Беларуси.

— Как Запад должен реагировать на эти события?

— Запад сделал достаточно много заявлений с обещаниями жесткой реакции. Хотелось бы увидеть, что они начинают выполняться. Необходимы самые серьезные санкции, прежде всего в экономической и финансовой областях, включая отключение от SWIFT, прекращение разговоров о продолжении проекта «Северный поток — 2». Такие вещи могли бы остановить агрессора, который угрожает не только нам и Украине, но и международному миру.

Очень хорошие заявления делал президент Байден, который в последнее время вновь вывел США на лидирующие позиции в деле защиты мира и демократии, хотелось бы видеть продолжение этой линии.

— Стоит ли Украине скорректировать свою позицию по отношению к режиму Лукашенко?

— Считаю, что корректировать свою позицию по отношению к режиму Лукашенко нужно было уже давно. Могу даже сказать конкретнее, если говорить о предыстории, то начиная с 2009 года, когда произошли учения «Запад-2009». Было очевидно, что все эти «запады» — не что иное, как подготовка агрессии, в том числе — с территории Беларуси. Нахождение российских войск на территории Беларуси — это не только оккупация территории страны, но и участие в агрессии России против Украины. Их присутствие создает напряженность военного характера и должно квалифицироваться как часть военной операции России против Украины с территории суверенного государства.

— Насколько сегодня велика угроза для стран НАТО со стороны России?

— Безусловно, вчерашняя неадекватная речь, в которой Путин всех учил вымышленной истории, была крайне опасной. Путин фактически повторил свои прежние тезисы о том, что самой страшной катастрофой был распад СССР. Он опять мыслит границами прежней советской империи, российской империи.

— Что в сложившейся ситуации стоит делать нам, белорусам?

— Совершенно понятно, что Лукашенко сегодня не просто нелегитимен, он просто стал «шестеркой» у кремлевских паханов. Сегодня он не имеет права голоса: и он, и его камарилья, включая Макет, исполняет все, что им прикажут.

Они пытались изображать из себя независимых: «учения, ничего больше, все войска будут выведены». Сегодня никто их не спрашивает и даже для проформы не просит высказать свое мнение.

Нам нужно понимать, что эта ситуация крайне опасна для нашей независимости, крайне опасна для людей, но мы можем предотвратить еще более негативное развитие событий. Мы должны лишать режим всяческой поддержки, отказывать ему в малейшем праве влиять на нашу жизнь. Заботиться прежде всего о себе, о своих близких. К примеру — создавать накопления в иностранной валюте, так как рубль будет стремительно падать. Где можно — проводить акции гражданского неповиновения. Это можно делать в любой ситуации, даже, наверное, в самой нелегкой. Не стоит подчиняться идиотским приказам, распоряжениям, всему, что делает эта нелегитимная власть, чтобы еще больше оказывать давление на людей.

Защитить себя сегодня можем только мы сами. Никакой лукашенковский режим, который пошел в полное услужение неадекватным правителям в Кремле, этого делать не будет, да и не сможет.

Защита независимости страны от оккупантов и их пособников – это и право, и обязанность каждого гражданина Беларуси, которые гарантированы нам международными договорами и соглашениями, включая Устав ООН, где в 51 статье говорится об индивидуальной и коллективной самообороне для отражения вооруженного нападения.

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