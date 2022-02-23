«Европейская Беларусь»: Требуем незамедлительного вывода российских войск 23.02.2022, 12:00

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фото: nn.by

Нужны новые санкции против режима Лукашенко.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» решительно осуждает односторонние действия России по признанию самопровозглашенных «республик» на востоке Украины.

Этот опасный шаг российского руководства является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Более того, это решение усиливает напряженность в нашем регионе и подрывает международный мир и безопасность.

Последовавшие после этого шага решения Москвы о возможности применения российских войск за пределами России свидетельствует о том, что руководство РФ не просто не рассматривает возможность деэскалации, но и планирует продолжение военных действий в Европе.

Признание самопровозглашенных республик означает новый виток вторжения в Украину. Опасным элементом этого вторжения является присутствие беспрецедентного количества войск Российской Федерации на территории Беларуси.

Это присутствие под предлогом проведения военных маневров было изначально незаконно, так как решение об этом принимала нелегитимная власть, а с 21 февраля, после официально объявленной даты завершения «маневров», его следует квалифицировать как незаконную оккупацию войсками иностранного государства территории суверенной страны.

В связи с вышеизложенным «Европейская Беларусь»:

– требует незамедлительного вывода всех российских войск и вооружений с территории Беларуси;

– призывает международное сообщество принять самые решительные меры и санкции для того, чтобы предотвратить крупномасштабную войну в Европе и остановить преступные действия Кремля и режима Лукашенко;

– заявляет о том, что действия диктатора Лукашенко, содействующего нагнетанию напряженности в регионе, идут вразрез с национальными интересами Беларуси и являются предательством белорусского народа;

– считает, что основной причиной роста нестабильности и напряженности в регионе, в Европе и в мире является существование авторитарных и диктаторских режимов, которые сознательно провоцируют вооруженные конфликты, целенаправленно подрывают международный мир и безопасность;

– заявляет о безоговорочной поддержке народа и правительства Украины в их борьбе с российской агрессией, за независимость и территориальную целостность своей страны.

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