Министр обороны Украины обратился к женам и матерям российских солдат 25.02.2022, 23:31

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Алексей Резников

Алексей Резников призвал не отправлять их на верную смерть.

Министра обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам.

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу обратиться к жителям Российской федерации. Особенно – к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров. За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт. Прячьте своих близких, если они вам дороги", - написал Резников.

Он призвал не отправлять их на верную смерть.

"Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины. Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом. Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", - добавил он.

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