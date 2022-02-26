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Эстония и Латвия закрывают воздушное пространство для самолетов РФ

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  • 26.02.2022, 14:18
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Эстония и Латвия закрывают воздушное пространство для самолетов РФ

Ранее это сделали Польша, Чехия и Болгария.

Эстония и Латвия решили закрыть воздушное пространство над страной для российских самолетов.

«Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство», — заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, слова пресс-секретаря которого приводит портал ERR.

«Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто!» — цитируются слова латвийского министра юстиции Яниса Борданса в Twitter Новой консервативной партии страны, лидером которой он является.

Ранее воздушное пространство для российских самолетов закрыли Польша, Чехия и Болгария.

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