Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь 1 26.02.2022, 18:39

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Ситуация непредсказуема.

Госдепартамент США не рекомендует своим гражданам посещать нашу страну и призывает тех, кто находится в Беларуси, немедленно покинуть ее территорию. Об этом говорится на сайте посольства США в Беларуси.

«Международный аэропорт Минска выполняет международные рейсы по ограниченным направлениям, а сухопутные границы с Литвой, Латвией и Польшей открыты и работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Американцев предупреждают, что из аэропорта в Минске можно вылететь в ограниченное число стран, но покинуть Беларусь можно через наземные границы с Литвой, Латвией и Польшей.

«Граждане США должны знать, что в связи с продолжающимися военными действиями России в Украине в регионе наблюдается повышенная напряженность, ситуация непредсказуема, и работа Минского аэропорта и белорусской сухопутной границы может измениться без уведомления», — предупреждает дипмиссия.

Американцам также рекомендуется избегать публичных демонстраций, поскольку возможны преследования именно иностранцев.

«Возможности правительства США по оказанию плановых или экстренных услуг гражданам США в Беларуси сильно ограничены в связи с ограничениями белорусского правительства в отношении персонала посольства США», — отмечается в заявлении.

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