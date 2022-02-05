Опубликованы ужасающие кадры из ОАО «Белавежский», где работают политзаключенные 8 5.02.2022, 16:00

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Что на самом деле происходит на предприятии.

- Знакомый, что сидит на «химии» показал, в каких условиях работают политзаключённые, - пишет телеграм-каналу «Баста» подписчик.

Это происходит в ИУОТ №45 (Исправительное учреждение открытого типа).

На фото трупы животных, которые политзаключённых принуждали убирать и грузить в машины в старых, порванных перчатках. Администрация сильно давит на узников и особенно на молодых, – сообщает читатель.

- Вольская Марина (местный руководитель) устраивает на работу как ей вздумается, не обращает внимание на противопоказания врачей, делает липовые справки. Пренебрегает рабочими моментами, а слушает кого и куда устраивать только от опера - Куис Александрa (опер ИУОТ-45).

У троих человек есть справки на лёгкий труд, но она ничего не предпринимает, так как у них договор с ОАО «Беловежский» и нужны люди.

Одному из политзаключённых сделали операцию на руку, он повредил её на работе. Второй повредил кисть, у третьего из-за халатности милиции развилась гангрена, отрезали палец. В Бресте заставляли с больной ногой ходить пешком к врачу, за 20 километров, или на попутках.

Одного из политзаключенных устроили на работу с двумя больными суставами, один протезированный. График работы — с 4:00 до 17:00. Справка тоже есть на лёгкий труд, перевели на другую работу, но она также не является лёгким трудом. Полгода над ним глумились с таким графиком, смотрели, когда сломается, – рассказывает читатель.

Внимание! Жесткие кадры!

Здесь вы можете посмотреть видео с ОАО «Беловежский».

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