Французские ученые научились измерять креативность по томографии 7.02.2022, 10:35

именно семантические сети в мозге напрямую влияют на нестандартное мышление человека.

Ученые из Парижского института мозга научились измерять уровень креативности человека при помощи томографии. Этим качеством обладают люди с компактными семантическими сетями.

Креативность помогает создавать что-то новое, а затем внедрять эти инновации в различные сферы деятельности. Но специалисты пока точно не могут определить, какие когнитивные механизмы влияют на развитие этого качества. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Для проведения эксперимента ученые собрали добровольцев, которые должны были оценивать степень связанности различных понятий. В это время исследователи фиксировали активность мозга участников. Оказалось, что именно семантические сети в мозге напрямую влияют на креативность человека.

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