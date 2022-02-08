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Макрон после поездки в Москву прибыл в Украину

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  • 8.02.2022, 12:46
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Макрон после поездки в Москву прибыл в Украину
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Это первый визит французского президента в Киев за последние 24 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан прибыли в Украину. Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с президентом Украины, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину!" – написал он.

Планируется, что около 13.40 президенты дадут совместную пресс-конференцию, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

По словам Кулебы, визит Макрона в Украину – первый для лидеров Франции за последние 24 года.

Макрон прибыл в Украину после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Перед этими визитами президент Франции обсудил усилия по сдерживанию РФ с президентом США Джо Байденом.

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