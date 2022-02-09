Цены на капусту и яблоки стали космическими, а фермеры готовы уничтожить урожай 8 9.02.2022, 16:11

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Как так вышло?

Правительство с 7 февраля ограничило вывоз яблок, белокочанной капусты и лука. До этого власти ввели потолок по ценам на эти позиции. Все это происходит на фоне заметного подорожания отечественных овощей и яблок. О том, почему цены стали «золотыми» и какая ситуация с урожаем, если чиновники вводят ограничения по их продаже, zerkalo.io поговорило с фермерами. Некоторые из них опасаются, что из-за ограничений на вывоз не смогут распродать урожай, и говорят, что готовы уничтожить, потому что в нем «не заинтересованы ни торговые сети, ни власти», другие же — уже распродали. В общем, ситуация не из самых простых.

Фермеры про (не)урожай капусты и лука: «Пошел какой-то ажиотаж, и чиновники начинают делить мой урожай»

Многие фермеры, которые выращивают капусту и лук, рассказывают, что свои овощи уже продали и под новые ограничения не попадают. Собеседники лишь пояснили, каким был урожай на их землях:

— Обычно у нас выходит тонн 500—700, а в этом году капуста вымокла — собрали мизер: может, 50 тонн. Поэтому все давно продано и забыто, — рассказывает Михаил. — У нас под Брестом запасов капусты почти нет, но и по республике ее мало. А с луком было все нормально, но осенью шел большой спрос — и его мы тоже быстро реализовали. Не знаю, как сейчас скажутся новые ограничения на тех, кто отправляет свою сельхозпродукцию в Россию. Некоторые поставляют туда капусту, но вот лук, кстати, наоборот оттуда завозят к нам, в Беларусь.

Из-за холодной весны в хозяйстве Владислава, работающего в этом же регионе, тоже недополучили урожай в сравнении с прошлым годом. Но объемы собранных овощей были средними:

— Капусты было ни много ни мало — где-то 1,5 тыс. тонн. Мы стараемся продавать все в сезон на базы хранения, где капуста может лежать круглый год. Коллеги, которые закупают капусту, говорят, что не могут ее найти. Думаю, либо ее мало, либо она ненадлежащего качества. С луком проблем особо не возникало в этом сезоне, он ведь традиционно большими объемами привозится из России. Когда пару месяцев назад я еще участвовал в тендерах по луку, чтобы пройти, приходилось ставить на него цену ниже, чем у российских поставщиков. То есть для нас это обычно самая дешевая позиция в «борщевом наборе». Думаю, и сейчас вряд ли проблемы с луком есть, — также подмечает мужчина.

У еще одного белорусского фермера Андрея ситуация с капустой противоположная: ее собрали много и продать еще не успели.

— Откуда эта проблема взялась, я вообще не понимаю! Урожай хороший, капусты у меня и у коллег достаточно, — говорит Андрей, имея ввиду опасения властей, что овоща на внутреннем рынке мало, и отмечает, что недоволен введенными ограничениями. — Пошел какой-то ажиотаж и [чиновники] начинают делить мой урожай, говорить, кому я должен его продавать и почем. Нам не совсем нравится такая политика, это выкручивание рук!

Мужчина в основном продавал капусту в Россию. Говорит, там был и спрос, и хорошая цена. Появилась возможность компенсировать убытки прошлых лет, когда капуста «выбрасывалась и была никому не нужна».

— Россияне готовы покупать по 1,7 рубля, а на внутреннем рынке поставили цену 1 рубль — как бы вы к этому относились? Конечно, каждому хочется заработать, — посетовал Андрей. — Торговые сети готовы брать [у производителей и баз] капусту, им она нужна. Но мы выращиваем овощ для промпереработки (засолки) — тут головка капусты по 5—8 килограммов. Магазинам такая не подходит. И вот я ни вывезти свой товар не могу, ни продать на внутренний рынок. Вырастут затраты на хранение, хотя лежать он тоже бесконечно не будет. Но это никому не интересно. Думаю, что сможем — продадим, а остальное — выбросим.

Фермеры про (не)урожай яблок: «В нашем яблоке никто не заинтересован: ни торговые сети, ни власти»

«В Беларуси своих яблок для потребления мало», — сходу отвечает на вопрос журналистов о запасах продукции в стране фермер из Гродненской области Константин (имя изменено). В его хозяйстве яблоки уже продали, но 2021-й год, отмечает глава, был неурожайным и у него, и у многих знакомых в округе. Потому, он считает, что ограничения на вывоз должны помочь обеспечить население плодами.

— Был очень дождливый год. Зимой саженцы подмерзли. Получили яблоки и хуже качеством, и меньше объемом — многие не добрали и половины к прошлому году, — говорит мужчина и делится мнением, что белорусские власти «погорячились», когда ввели санкции в том числе на польские яблоки. — Мы производим всего 500 тыс. тонн, когда Украина — 1 млн тонн, Польша — 3,6 млн тонн. Если перекрыть границы и ничего сюда не завозить, Беларуси своих яблок не хватит. А если еще и в Россию вывезти — яблок не будет.

А вывоз в страну-соседку через перекупщиков для многих фермеров и колхозов, по словам Константина, — основной способ реализации выращенного урожая. В Беларуси, говорит, «не налажен сбыт отечественной продукции».

— Торговые сети не хотят работать со своими яблоками — им проще закупить. Есть белорусское яблоко не хуже польского, но такого очень мало. По колхозам часто качество низкое. Оно страдает из-за уборки: нужно хорошее оборудование для сбора, калибровки (чтобы плод был определенного размера в диаметре), упаковки. Украина и Польша это делает, а у белорусского мелкого фермера на хорошее оборудование для этого нет денег. Еще и иногда выращиваются не сорта — отечественные «Сябрына», «Белорусское сладкое», «Дарунак», у которых нет бренда и которые сильным спросом не пользуются. Да и властям выгоднее продавать импортное яблоко — в казне остаются деньги от растаможки. В общем, в нашем яблоке никто не заинтересован, — рассуждает мужчина. — Наше яблоко берет только Россия. И хотя у нас его не так много, если бы не продавали туда, у нас бы уже тут все свернулось.

Анатолий (имя изменено) как раз из тех предпринимателей, которые скупают яблоки у производителей и перепродают, но в госучреждения образования в Гомельской области. По его наблюдениям, в нынешнем году продукции тоже собрали мало.

— Прошлый год (заготавливали в 2020-м) был хорошим — мы яблоки продавали до июня. А в нынешнем их и мало, и большие объемы такого качества, что их только на сок. Поэтому если еще вывозить яблоко, оно за месяц просто может закончиться. Раньше ведь весной Польша подключалась, и этого фрукта в стране хватало. А сейчас я не знаю, кто бы ввозил яблоко оттуда сейчас. Видимо, еще распродают остатки, раз оно еще есть на прилавках, — предполагает Анатолий.

Крупные торговые сети продают и украинские яблоки. Поэтому, считает фермер из Брестской области Дмитрий (имя изменено), белорусы без яблок остаться не должны. Сам он в основном поставлял товар на российский рынок — с отечественными супермаркетами, поясняет, сотрудничать сложно.

— На наши яблоки надбавка в магазине идет 10%, а на украинские — 30%. Если яблоко купили по рублю, то продадут по 1,1 и 1,3 рубля соответственно. Конечно, будут больше закупать импортные, чтобы больше заработать. Недавно крупная торговая сеть объявляла тендер на белорусские яблоки — их закупают всего 40 тонн, а украинских — 200 тонн.

Дмитрий рассказывает, что в Брестской области урожай вышел хорошим, распродать его еще не успели. У него в хозяйстве осталось 250 тонн яблок. Еще у четверых фермеров в области, с которыми мужчина на связи, хранится в сумме более двух тысяч тонн. Еще тысяча, по его словам, лежит у одного из местных колхозов.

— И это ведь только те, кого я знаю! При этом специальные газовые камеры для хранения, где яблоко может пролежать до мая, стоит только у двух — трех человек в стране. Основная часть фермеров и колхозов хранят в холодильниках — там оно сохранится до середины марта.

Теперь, говорит Дмитрий, некоторые белорусские производители не знают, как распродать товар. Когда запрет на вывоз закрыл дорогу за границу, люди в миг лишились покупателей.

— У нас были контракты с Россией — это была единственная точка реализации. Сейчас сидим и не знаем, что делать. И если одной из крупных торговых сетей в неделю нужно всего 40 тонн на всю страну — вы представляете, сколько в Беларуси еще яблок? Не знаем, куда их девать, — говорит Дмитрий. — Все фермеры и главы колхозов, кого я знаю, в шоке! Идет украинское яблоко, раньше шло еще польское — и все оседает у нас. При том, что у нас своего много. Какие проблемы с недостатком продукции, я вообще не понимаю. Если нет в республике яблок и вы хотите, чтобы мы торговали своими, — я не против, но вы у меня их купите! А нам не дают никакой альтернативы.

Согласно условиям МАРТ, сейчас можно получить лицензию на разовый вывоз товара за границу. Дмитрий поясняет, что многим фермерам это вряд ли поможет спасти остатки продукции, ведь на рассмотрение обращения в ведомствах (в МАРТ по согласованию с местными облисполкомами) тоже уйдет время.

— Если, к примеру, это займет 25 дней — это критический срок для моего яблока в случае положительного решения. Если не продать в марте, в апреле, все придется просто выбросить, — поясняет Дмитрий. — На сотне тонн, в зависимости от сорта и качества яблока, можно потерять 100—150 тыс. белорусских рублей.

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