Район в Загребе, куда прилетел беспилотник РФ, называется, как село на Житомирщине 16 11.03.2022, 14:28

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Оператор оккупантов мог ошибиться при вводе названия цели.

Беспилотник Ту-141, разбившийся в ночь на пятницу в Загребе, упал в районе, который называется так же, как село в Житомирской области.

Об этом пишет «Европейская правда».

Неизвестный беспилотник упал в загребском районе Ярун (Jarun) на одной из улиц, повредив несколько автомобилей.

Хорватское издание Jutarnij List написало со ссылкой на источники, что на частях аппарата видна красная звезда и русская кириллица.

Эта информация официально пока не подтверждена. В то же время сербские СМИ написали, что беспилотник прилетел с территории Украины.

В Украине есть населенный пункт с подобным названием - село Ярунь в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Латиницей оно пишется Yarun, то есть разница только в первой букве. По всей видимости, оператор беспилотника неправильно ввел название населенного пункта.

Такие беспилотники находятся на вооружении РФ, хотя они достаточно устаревшие, их перестали выпускать еще в конце 1980-х годов. Дальность полета аппарата составляет до 1000 км. Беспилотник запускается с мобильной платформы, для запуска используется твердотопливный ускоритель, размещаемый под хвостовой частью фюзеляжа.

Также они использовались Украиной в зоне проведения АТО в 2014-2015 годах.

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