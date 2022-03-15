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Мясомолочной отрасли в Гомельской области пришел «кирдык»

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  • 15.03.2022, 14:28
  • 13,998
Мясомолочной отрасли в Гомельской области пришел «кирдык»

Банки заставят выкупать облигации убыточных организаций.

Гомельский областной исполнительный комитет выпустит облигации на 13,231 млн USD и 251,724 млн BYN для поддержки сельскохозяйственных организаций, перерабатывающих мясомолочную продукцию.

Об этом сообщает «Беларусь за МКАДом».

В соответствии с указом, облигации должны быть выпущены до 23 марта 2022 г. Облигации будут выпускать поэтапно.

С марта 2022 г по декабрь 2026 г ценные бумаги на сумму до 11,7 млн USD выкупит ОАО «АСБ Беларусбанк»;

на сумму до 1,532 млн USD — ОАО «Банк БелВЭБ»;

на сумму до 84,876 млн BYN — ОАО «Белагропромбанк».

С апреля 2022 г по март 2027 г Белагропромбанк купит облигации на сумму до 166,848 млн BYN.

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