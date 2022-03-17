«Ни дома, ни офиса больше нет!»: экс-продюсер Ани Лорак показал свой сгоревший дом 2 17.03.2022, 10:58

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Певица сейчас строит свою карьеру в РФ.

Бывший продюсер строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак Юрий Фалеса на своей странице в Facebook 17 марта сообщил, что его дом и офис сгорели во время войны России против Украины.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!" – написал он.

Фалеса разместил фото своего сгоревшего дома, а также скриншот сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили. Поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы", – говорилось в сообщении.

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