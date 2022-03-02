«Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела» 1 2.03.2022, 9:51

9,230

Мать Ксении Собчак заявила, что власти РФ не задаются целью вывезти убитых российских солдат.

Российские власти не ставят своей целью забрать тела своих погибших военных из Украины. Об этом 1 марта в эфире телеканала "Дождь" заявила российский сенатор, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова.

Политик сообщила, что звонила по телефону в штаб Западного военного округа РФ с предложением договориться о коридоре, по которому можно было бы вывезти убитых.

"Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгоревшие. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя — это сбор тел. У меня просто нет сил говорить. Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну. Что они делают, по-моему, сами не знают. Они выполняют приказы, а не думают, что делают", – сказала Нарусова.

Она добавила, что "даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за столько суток напряженных боев не может не быть жертв".

По данным сенатора, российский Комитет солдатских матерей завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными в Украину.

"Им нечего терять, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, стали связываться и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит", – отметила Нарусова.

Она рассказала, что в России введена военная цензура на информацию о войне РФ с Украиной.

Нарусова также добавила, что российские госканалы, через которые пропаганда рассказывает об отсутствии жертв, известны постоянным публикованием фейков, в том числе и о "распятом мальчике".

"Вот это предписание слушать только Первый канал… Это короткая память наших граждан. Я помню, несколько лет назад, когда было наступление на Дебальцево, по-моему... На Первом, на Втором, на НТВ [телеведущий-пропагандист Владимир] Соловьев с [телеведущим-пропагандистом Дмитрием] Киселевым — все показывали сюжет с несчастной женщиной, которая рассказывала о якобы распятом на кресте мальчике на глазах у матери. Но мы-то все помним, что потом это оказалось чудовищным фейком, чудовищной ложью", – подчеркнула сенатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».