Российские военные похитили трех граждан Израиля в Мелитополе 21.03.2022, 23:11

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Киев призвала Израиль встать на правильную сторону.

Российские военные похитили в Мелитополе трех израильтян. Вице-премьер - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала Израиль наконец выбрать позицию в войне против России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирины Верещук.

По словам Верещук, среди похищенных:

Татьяна Кумок;

Вера Кумок;

Михаил Кумок.

"Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с русскими. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с русскими больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать",- заявил Верещук.

По словам министра, украинские евреи и в целом Украина разочарованы позицией Израиля в вопросе войны. Верещук призвала страну наконец встать на правильную сторону.

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