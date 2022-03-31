В Сумской области из реки достали российский танк, затонувший вместе с экипажем 17 31.03.2022, 20:49

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Фотофакт.

31 марта украинские военнослужащие достали из реки в Сумской области российский танк, который ранее затонул вместе со своим экипажем. Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил проинформировала в Facebook.

Танк вместе с танкистами со дна реки доставали сотрудники Госсслужбы по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие территориальной обороны.

"С телами танкистов будут проведены процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством. Судьбу же боевой машины решит соответствующая экспертная группа, также в рамках закона", – уточнили в Генштабе.

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