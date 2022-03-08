Для белорусов пришло время ответственности 7 8.03.2022, 18:10

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Хватит посыпать голову пеплом.

Одно из самых бесполезных чувств – это чувство вины, пишет социолог Геннадий Коршунов. Мало того, что вина бесплодна, она еще и разрушительна. Вина порождает самокопание и агрессию, направленную на самого себя. Человек лишается сил, «обесточивается», становится пассивным. Без какой-либо пользы и для себя самого, и для своего окружения, и для всего мира. Вина пуста и ядовита.

В тоже время это чувство, его декларация могут быть достаточно удобными. Признаешь, что ты виноват – Mea culpa, mea maxima culpa – и как будто бы что-то сделал, и как будто бы совесть чиста: «Ну я же повинился!». Та же пустота фальшивой индульгенции.

Еще более пустым и даже вредным является концепт «коллективной вины». Где виноваты все – не виновен никто. Тем более что к искреннему чувству вины обычно более склонны как раз те, кого она должна была бы касаться в меньше степени. Ханна Арендт прекрасно это описала на примере Германии, где за грехи фашизма больше всего каялись те, кто с ним сражался.

С начала войны, в которую Беларусь оказалась втянута благодаря г-ну Лукашенко, прошло уже достаточно времени, чтобы перестать посыпать голову пеплом, чтобы побыть в шоке и осознать, что случилось невозможное. Осознать и выйти и из шока, и из «виноватости» – в «ответственность».

Между этими однокоренными словами – «ответственностью» и «виной» – есть принципиальная разница. Вина строится на самоуничижении, ответственность – на самоутверждении; вина ориентирована на прошлое, ответственность – на будущее; вина – разрушает, ответственность – организовывает.

И мы умеем не только в вину, мы умеем и в ответственность.

Вспомните первую волну ковида, вспомните месяцы до и после августа 2020. Когда белорусское государство сразу бросило, а потом выступило против общества, мы начали все делать сами. Самостоятельно. Кто-то больше, кто-то меньше. Тогда не было места вине, тогда было время ответственности. Ответственность делала нас белорусами, она превращала нас в нацию.

Сейчас ситуация очень похожа – государство (прежде всего в лице г-на Лукашенко) предало свой народ. В очередной раз. Предоставило свою территорию, свои взлетные полосы, свои больницы для войск восточного оккупанта. Пренебрегая волей своего народа.

Шок от невероятности, сюрреализма произошедшего проходит. Невозможное стало реальностью. Чтобы мы ни думали по этому поводу – так есть. И нам с этим жить.

По этому поводу можно оставаться плену вины и саморазрушения, по факту помогая оккупантам разделять и властвовать. А можно после шоковой паузы вернуться в жизнь и принять на себя часть ответственности за происходящее. Не вины, а ответственности.

Ответственность – это быть, думать, действовать. Заботиться, оберегать, помогать – жить.

Да, сразу ответственность за себя. Потом за тех, кто рядом. После за тех, кто подальше.

Мы разные, ситуации разные. Кому-то достаточно сил отвечать только за себя, кому-то – за многих. Сейчас очень многим хватает сил на многих.

Потому что в два последних года уместилось несколько жизней. Потому что белорусы вновь чувствуют себя отдельной нацией. Потому что коллективные травмы должны быть прожиты и превращены в коллективный опыт. В тот опыт, который делает нас сильнее.

Еще раз – у каждого из нас разные силы, разные ресурсы, разные возможности. Но часть ответственности МОЖЕТ взять на себя каждый. Поэтому сегодня не про стыд, вину и отчаяние. Этому было время и оно прошло.

Пришло время ответственности.

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