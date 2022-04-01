«Цены будут расти бешеными темпами» 1.04.2022, 11:30

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Что происходит в частной медицине Беларуси?

«Похоже, что людям просто некогда болеть. Потребительский спрос резко снизился. Уже сегодня это минус 20% от стандартных объемов загрузки центра, хотя сейчас сезон, когда спрос на медицинские услуги традиционно стабилен и высок. Причина – в падении платежеспособности населения, в стремлении перераспределить затраты, создать накопления. Люди погружены в новости, в проблемы. Даже городские поликлиники сегодня пустые», — рассказал myfin.by Александр Комса, директор медицинского центра «ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР».

«Такого с нами еще не случалось!»

– В 2020 г. мы столкнулись с пандемией, падение клиентопотока в первую волну достигало 60%. Это был огромный стресс для компании, но мы справились. Постепенно прошла острая фаза страха, и спрос восстановился. Мы достигли доковидного уровня загрузки центра, и в планах на будущее появился сдержанный оптимизм. Однако с 24 февраля 2022 года все изменилось. Такого с нами еще не случалось!

В первую неделю был шок. Хотя почему только в первую?! Он есть и сейчас.

Каждый день приносит неприятные сюрпризы. Самое тяжелое во всех отношениях – невозможность что-то прогнозировать, а значит, и планировать. Сейчас нельзя точно предсказать итоги 2022 года, так как не ясен масштаб санкционного эффекта, экономика еще даже не начала приспосабливаться к новым условиям хозяйствования.

Совершенно невозможно понять, что будет происходить с рынком как в ближайшее время, так и в перспективе. С таким кризисом мы еще никогда не сталкивались.

Нет исторического опыта, к которому можно обратиться и на основании которого можно предполагать развитие ситуации.

«Все планы по развитию придется пересмотреть»

Мы, к счастью, вошли в этот кризис в неплохом состоянии. Кредитные обязательства минимальны, аренда зафиксирована на приемлемых условиях. Оборудование достаточно новое и не потребует серьезной замены в ближайшие несколько лет. Но это скорее стечение обстоятельств и связано с плановым становлением и развитием бизнеса с нуля (начали мы как раз почти пять лет назад).

Но все планы по развитию однозначно придется пересмотреть. Но пока не совсем понятно, «схлопывать» их или нет. Все же кризис – это часто открывающиеся возможности.

Мы в своей работе столкнулись с организационными, техническими, психологическими и, естественно, финансовыми проблемами. Были дни, когда не проходили платежи с помощью банковских карт отдельных банков. Да, это решаемая проблема, но психологически неприятная ситуация для клиентов.

Случаются перебои с поставками. Например, простейшее – отсутствие фурацилина, физраствора. Вернее, препараты есть у производителя и поставщика, но частным компаниям они по каким-то причинам не отгружались.

Некоторых препаратов не купить, поэтому сейчас врачи, прежде чем сделать назначения и выписать рецепт, тщательно проверяют наличие нужного лекарства в аптеках города. Хочется верить в то, что мы не окажемся в ситуации, когда банальные аспирин или анальгин станут основными лекарственными средствами, но все же перебои даже с препаратами белорусского производства вполне прогнозируемы. Возможно, конечно, эта ситуация все же выровняется.

Что точно изменится и уже меняется бешеными темпами – это цены. Мы все это видим, когда заходим в аптеку или смотрим на стоимость канцтоваров или на увеличившиеся цифры в «жировках» и так далее.

Поставщики вакцин (а мы работаем только импортными вакцинами) говорят, что поставки будут, но значительно усложнились логистические цепочки, а значит, постоянного наличия препаратов никто не обещает.

«Спрос падает, а триггеров роста нет»

Частная медицина, скорее всего, будет сжиматься. Особенно жестко этот процесс пройдет в высокотехнологичных направлениях, которые зависимы от поставки импортных расходных материалов. Таких, например, как ортодонтия или косметология. В нашем случае – это услуги вакцинации, которые полностью зависимы от зарубежных поставок, УЗИ (ультразвуковая диагностика), поскольку аппараты требуют технического обслуживания, а значит, и запчастей.

Мы уже столкнулись с тем, что компания Panasonic уходит с российского рынка, а значит, и с рынка РБ. А АТС у нас именно от этого производителя.

Так что обслуживание нашего call-центра со временем станет проблематичным. Поэтому мы уже готовимся переходить на виртуальные решения.

Шок, вызванный происходящими событиями, сказывается на потребительском спросе. Он резко снизился. Уже сегодня это минус 20% от стандартных объемов загрузки центра, хотя сейчас сезон, когда спрос на медицинские услуги традиционно стабилен и высок.

Причина – в падении платежеспособности населения, в стремлении перераспределить затраты, создать накопления. Люди погружены в новости, в проблемы. Даже городские поликлиники сегодня пустые. Похоже, что людям просто некогда болеть.

Около 35% клиентопотока – это пациенты, которые обслуживаются по полисам добровольного страхования медицинских расходов. Последние годы это направление прирастало как в процентном отношении, так и в абсолютных значениях – росло и количество клиентов (обращений), и доля в выручке компании. Клиент, получающий услуги по страховке, не чувствителен к стоимости услуги, не стремится ограничиться минимальным количеством визитов. Проще говоря, он не склонен экономить, а наоборот, стремится получить максимум в период действия страхового полиса. Но, к сожалению, даже в страховой медицине не ожидается стабильности.

Медицинскую страховку своим сотрудникам, как правило, оформляют компании, которые стремятся создать для сотрудников дополнительную мотивацию в виде соцпакета. Теперь акценты у юрлиц расставляются иначе, у кого-то приоритетом становится выживание, кто-то принимает решение о релокейте бизнеса, кто-то минимизирует затраты. Так что в ближайший год нас вполне может ожидать сокращение рынка страховой медицины.

«Насколько вырастут цены – трудно сказать»

На этот вопрос сейчас очень трудно ответить. Что-то станет стоить дороже из-за увеличения курса доллара, что-то – из-за усложнения логистических цепочек. Мы цены на свои услуги пока увеличивать не планируем. Однако изменения могут быть, если значительно подорожают расходные материалы.

В рекламе мы уже давно отказались от полиграфии, наружной рекламы, рекламы на транспорте и так далее, оставили только контекстную рекламу и соцсети. Этого достаточно для медцентра небольших размеров. Пока будем наблюдать. Критично изменились затраты только на Google – курс доллара сделал свое «черное» дело. Пока будем наблюдать за ситуацией.

Горизонт планирования сейчас узок, строить какие-либо прогнозы сегодня бессмысленно. Пока нужно дождаться хоть какой-то стабилизации и ясности по основным вопросам. Мы же всегда готовы к оперативным изменениям стратегии, а небольшие размеры компании позволяют легко перестроиться при необходимости.

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