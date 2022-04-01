Российские вертолеты покидают Беларусь? 6 1.04.2022, 13:27

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Замечена странная активность на базе в Мачулищах и Мозыре.

Группа вертолетов ВКС РФ (минимум 8 шт, возможно больше) вылетела из Мачулищ на аэродром Остров (Веретье) в Псковской области. Среди вертолетов замечены Ми-8 и Ми-24, сообщает «Беларускі Гаюн».

Из Бокова (Мозырь) вчера вылетели все вертолеты тоже, по информации наших источников и данным очевидцев. Заметим, что за 31 марта не было ни одного сообщения о вылетах вертолетов с аэродрома Боков.

Сегодян в 11:20 еще 4 вертолета улетели из Мачулищ на аэродром Остров.

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