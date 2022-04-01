Офицер ГРУ о кадыровцах: Только пафос, а если что – сразу бегут 1.04.2022, 14:57

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Российские офицеры невысокого мнения о своих «союзниках».

Кадыровские пособники не демонстрируют победы в захватнической войне. Это признают и сами оккупанты, в том числе спецназовцы российской разведки.

В перехваченном разговоре, опубликованном Управлением стратегических коммуникаций ВСУ, российский ГРУшник пренебрежительно отзывается об "участии" чеченского спецподразделения Росгвардии в войне против Украины.

Его слова еще раз опровергают миф о якобы "страшных" воинах-кадыровцах. Так как месяц войны, в которой приспешники чеченского диктатора "бьются" на стороне оккупантов, доказал: "тикток армия Кадырова" способна только запугивать, мучить и убивать мирных жителей.

А вот на поле боя кадыровцы далеко не так бесстрашны, как они себя позиционируют. В основном приспешники Кремля выполняют роль заградительных отрядов для российских солдат. Единственной их "победой" стали разве что фейковые видеоролики, на которых Рамзан Кадыров якобы находится в Украине.

"Кроме понтов ничего нет. Воевать за Россию не хотят. Идут только второй волной – только зачищают, только понты. Очень редко они что-то выполняют. В основном это сплошной пафос. Дорогое оружие, дорогое сопровождение... Если что, сразу убегают",– возмущается офицер российского ГРУ.

По словам оккупанта, чеченцы не хотят воевать за Россию, потому что считают себя "доминантной нацией" по отношению к россиянам. Поэтому они и бегут с поля боя, бросая свои позиции и обрекая насмерть своих приспешников. Об одном из таких "досадных" для росармии случаев ГРУшник рассказал и в разговоре.

"Российская война нужна только россиянам. И правильно говорят, что кавказский мир всегда будет только обузой для нас. Будет сидеть на нашей спине и будет есть из наших тарелок",– жалуется захватчик.

При этом кадыровцы, по его мнению, убегают не только из-за своей трусости, но еще и потому, что им есть что терять. Мол, материальное положение чеченских боевиков гораздо лучше, чем у россиян.

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