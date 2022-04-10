Сын Джона Леннона нарушил многолетнюю клятву ради прекращения войны в Украине
- 10.04.2022, 16:13
Певец исполнил песню своего легендарного отца.
Джулиан Леннон впервые исполнил одну из самых известных песен своего отца — "Imagine".
Он нарушил свой старый обет никогда не исполнять самую знаковую сольную песню своего отца — основателя группы The Beatles Джона Леннона, пишет New York Post.
"Война в Украине – это невероятная трагедия. Как человек и как артист я чувствовал себя обязан ответить самым значительным образом, который мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы "Imagine", - написал Джулиан.
Ранее он клялся, что "запоет песню только в том случае, если это будет конец света".
"Почему именно сейчас, после всех этих лет? Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-нибудь думал бы спеть "Imagine", был бы конец света. Но его тексты (Джона Леннона. – Ред.) отражают наше коллективное желание мира во всем мире.Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единство становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся. В результате продолжающегося убийственного насилия миллионы невинных семей были вынуждены покинуть уют своих домов, искать убежища в другом месте", - пояснил Джулиан.
Он призвал мировых лидеров "и всех, кто верит в чувство "Imagine", встать на защиту беженцев повсюду".