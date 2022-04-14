«Деды в гробу перевернулись»: легендарный Виталий Ким обратился к россиянам 9 14.04.2022, 10:50

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Виталий Ким

Герои Второй мировой войны просто пристрелили бы теперешних солдат РФ.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким записал новое видео, в котором жестко обратился к российским оккупантам.

«Мы копаем город, и будем дальше копать, а то все начинают подзабывать, что война идет. Да, и будем копать столько, сколько надо. Как говорится: хочешь мира, готовься к войне. Будет 11-я и 12-я линия, надо, то весь центр перекопаем, но никого сюда не пустим», – заявил он на видео.

Кроме того, Ким прокомментировал хорошую новость о том, что Германия поможет Украине танками, и пристыдил захватчиков:

«Слышал хорошую новость, что Германия поможет танками Украине. Получается, что немецкие танки опять будут ездить по украинской земле, стрелять в русские танки, но только свастика на русских танках и оккупанты – россияне… Русские, сейчас обращение к вам. Ваши деды в гробу перевернулись, если бы такое услышали. Если бы они знали, что вы там украинских девчат насилуете, то они бы вас застрелили, это точно. П…рали за один день всю свою позитивную историю, 70 лет гордились, деды воевали, довоевались, а внуков воспитали д…лами».

Кроме того Ким высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин собирается объявить мобилизацию в приграничным областях с Украиной:

«Проанализировал там информационный фон, который сейчас дается в РФ…начали качать, что взорвали бомбу в Белгороде, еще там куда-то ракета прилетела. То есть, не все россияне с плохой памятью, они же помнят, что когда переел выборами повзрывали гражданские дома и потом на этой волне «борьбы с терроризмом» Путин стал президентом. Так вот, приграничная область, которую сейчас раскачивают русские, сначала чрезвычайное положение, потом военное положение, а потом объявят мобилизацию. Брать людей где-то надо, всех с «ЛДНР» уже сюда прислали, бомжей каких-то, у кого деньги были, откупились, смотреть на них противно».

«Поздравляю, области приграничные с Украиной, включительно Крым, как я понимаю, будут готовы к мобилизации. Никто ехать не хочет из разумных людей в Украину, так как уже 20 тысяч трупов, если на три умножить по-военному, то 60 тысяч вернулось. Они же молчать не будут, расскажут всем все, что здесь происходит, желающих будет все меньше и меньше с каждым днем. Мое мнение: Путин собирается объявить мобилизацию к приграничным областям Украине», - добавил он.

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