Отлет «Газпрома»: российские спецборты покидали Москву, в РФ пропал иностранный вертолет
- 14.04.2022, 20:47
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Специальные борти из столицы России летели в сторону Мурманска.
В Российской Федерации зафиксированы ряд вылетов спецбортов из Москвы и перемещение самолетов российского газового монополиста - "Газпрома", пишет УНИАН.
В РФ также залетел иностранный вертолет и пропал, свидетельствуют данные Flightradar24.
По его сведениям, сначала несколько российских спецбортов экстренно отправились в сторону Мурманска. Позже появилась информация, что со столицы РФ улетели еще пять бортов.
Самолеты "Газпрома" также активно перемещались, в частности, некоторые из бортов направлялись в Уфу, выяснили журналисты.
Журналисты также узнали, что из "серой зоны" вылетел вертолет, предназначенный для оказания экстренной скорой помощи.
Кроме того, вертолет скорой помощи Норвегии через Финляндию пересек российскую границу и пропал. Возможно, борт летел в Мурманск.
В захваченный РФ Крым - в Севастополь - экстренно прилетела правительственная делегация, которая якобы будет расследовать причины повреждения украинской стороной флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".
Еще выяснилось, что из Сирии вылетел грузовой борт и российский транспортник Ил-76.
Журналисты добавили, что со стороны Оренбурга в сторону Москвы летел транспортник РФ Ил-76МД, но потом резко развернулся в сторону Харькова и не был больше виден на радарах.