Отлет «Газпрома»: российские спецборты покидали Москву, в РФ пропал иностранный вертолет 14.04.2022, 20:47

2,472

Специальные борти из столицы России летели в сторону Мурманска.

В Российской Федерации зафиксированы ряд вылетов спецбортов из Москвы и перемещение самолетов российского газового монополиста - "Газпрома", пишет УНИАН.

В РФ также залетел иностранный вертолет и пропал, свидетельствуют данные Flightradar24.

По его сведениям, сначала несколько российских спецбортов экстренно отправились в сторону Мурманска. Позже появилась информация, что со столицы РФ улетели еще пять бортов.

Самолеты "Газпрома" также активно перемещались, в частности, некоторые из бортов направлялись в Уфу, выяснили журналисты.

Журналисты также узнали, что из "серой зоны" вылетел вертолет, предназначенный для оказания экстренной скорой помощи.

Кроме того, вертолет скорой помощи Норвегии через Финляндию пересек российскую границу и пропал. Возможно, борт летел в Мурманск.

В захваченный РФ Крым - в Севастополь - экстренно прилетела правительственная делегация, которая якобы будет расследовать причины повреждения украинской стороной флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".

Еще выяснилось, что из Сирии вылетел грузовой борт и российский транспортник Ил-76.

Журналисты добавили, что со стороны Оренбурга в сторону Москвы летел транспортник РФ Ил-76МД, но потом резко развернулся в сторону Харькова и не был больше виден на радарах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».