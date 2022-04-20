«Путь от пальмы до белорусского прилавка стал длиннее» 20.04.2022, 22:02

В Гомельском облисполкоме объяснили, почему бананы подорожали до 6 рублей.

В Гомельском облисполкоме заверили, что бананы в Беларуси из продажи не исчезнут, а подорожали из-за изменившейся логистики. Об этом пишет телеграм-канал ведомства.

Бананы в белорусской торговой сети имеются в достаточном количестве, заверили в облисполкоме. Подорожание произошло из-за логистики, но вместе с тем продажи стабильные — бананы продаются в том же количестве, правда, выросли в цене: купить их сейчас можно в среднем от 4 с половиной до 6 рублей.

Причина подорожания фруктов в том, что «путь от пальмы до белорусского прилавка стал длиннее», сообщили в облисполкоме.

— Если раньше бананы перевозили через ближайшие к Беларуси морские порты стран Балтии или украинской Одессы, то теперь приходится искать обходные пути, — в частности, через Россию, — объяснил начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан.

К тому же, напомнил он, бананы — это продукция, которая закупается на международных торгах на бирже, и, соответственно, в зависимости от спроса цена на них может меняться.

Однако выросшие цены на бананы, уверены в Гомельском облисполкоме, белорусов не пугают: по словам продавцов, объемы продаж у этих фруктов выше, чем у апельсинов, киви и даже яблок.

Напомним, в марте в Бресте бананы продавали по 7,5 рубля за килограмм, а в Гродно — по 6,21.

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