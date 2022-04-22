В Минске ощущается острый дефицит врачей и медицинских сестер 11 22.04.2022, 10:19

5,030

Из-за проблем на производствах рабочие больше не нужны.

В Минске по-прежнему наблюдается дефицит медработников. В столице на начало апреля не хватало 1047 медсестер. При этом снизился спрос на рабочих. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, отмечает zerkalo.io.

В Минске на начало апреля нанимателям требовалось 22 799 работников (для сравнения: на начало декабря прошлого года — не хватало 24 824 человек). Из специалистов больше всего востребованы медсестры и врачи-специалисты — 1047 и 938 работников на начало апреля. Для фельдшеров размещено 152 вакансии.

На минском рынке труда также востребованы инженеры (774 предложения), воспитатели (219), менеджеры (139), инженеры-программисты (131), учителя (127), бухгалтеры (126).

Для сравнения: на начало декабря прошлого года в столице не хватало 103 инженера-программиста.

«Из специалистов наиболее востребованы: медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фармацевт, фельдшер), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (артист, библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, переводчики, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах», — уточнили в столичной службе занятости.

Для рабочих на начало апреля было 13,5 тысячи вакансий, или 59,3% от всех предложений нанимателей (на начало декабря прошлого года — 63,3%). Среди наиболее востребованных работников — дефицит повара (600 вакансий), продавцы (454), водители автомобилей (444).

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, плотник-бетонщик, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортной сферы (водитель автомобиля, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер)», — поясняют в службе занятости Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».