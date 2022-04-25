Роберт Левандовски: Спорт имеет силу изменить мир 25.04.2022, 22:01

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Футболист сборной Польши процитировал Манделу, вспоминая невинных жертв войны в Украине.

Польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски получил престижную награду Laureus за уникальные достижения и упомянул об убитых невинных людях в Украине в результате российского вторжения.

После получения награды Левандовски опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, поблагодарив всех, кто помог ему добиться этого успеха, после чего вспомнил об украинских людях, которые погибают от рук российских оккупантов.

«Нельсон Мандела сказал: „Спорт имеет силу изменить мир“. Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорт», — написал Левандовски.

Нельсон Мандела — правозащитник, политик и юрист, президент Южно-Африканской республики с 1994 по 1999 год и один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида.

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