Ученые зафиксировали на Марсе землетрясения невероятной силы

Ученые зафиксировали на Марсе землетрясения невероятной силы1
- 26.04.2022, 12:18
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Его продолжительность составила 94 минуты.
На Марсе зафиксировали два самых мощных землетрясения за все время исследований.
Об этом сообщает ScienceAlert.
Как сообщается, с начала 2019 года планетологи регистрируют "марсотрясения" с помощью сейсмометра, встроенного в посадочный модуль InSight. Теперь они обнаружили активность, которая указывает на два крупнейших "марсотрясения", когда-либо зарегистрированных.
Это землетрясения с магнитудой 4,2, зарегистрированные 25 августа 2021 года, с магнитудой 4,1, произошедшие 24 дня спустя. С точки зрения воздействия, они оба в пять раз сильнее, чем любые ранее зарегистрированные "марсотрясения".
Как сообщается, интересно и местонахождение этих землетрясений: они возникли в так называемой теневой зоне, противоположной стороне планеты от места базирования InSight. Это первый раз, когда посадочный модуль и его датчики зафиксировали "марсотрясение" на таком огромном расстоянии.
Кроме этого, зарегистрированное землетрясение - самое продолжительное сейсмическое событие, которое InSight отслеживал на сегодняшний день. Его продолжительность составила 94 минуты.