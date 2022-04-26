Ученые зафиксировали на Марсе землетрясения невероятной силы 1 26.04.2022, 12:18

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Его продолжительность составила 94 минуты.

На Марсе зафиксировали два самых мощных землетрясения за все время исследований.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Как сообщается, с начала 2019 года планетологи регистрируют "марсотрясения" с помощью сейсмометра, встроенного в посадочный модуль InSight. Теперь они обнаружили активность, которая указывает на два крупнейших "марсотрясения", когда-либо зарегистрированных.

Это землетрясения с магнитудой 4,2, зарегистрированные 25 августа 2021 года, с магнитудой 4,1, произошедшие 24 дня спустя. С точки зрения воздействия, они оба в пять раз сильнее, чем любые ранее зарегистрированные "марсотрясения".

Как сообщается, интересно и местонахождение этих землетрясений: они возникли в так называемой теневой зоне, противоположной стороне планеты от места базирования InSight. Это первый раз, когда посадочный модуль и его датчики зафиксировали "марсотрясение" на таком огромном расстоянии.

Кроме этого, зарегистрированное землетрясение - самое продолжительное сейсмическое событие, которое InSight отслеживал на сегодняшний день. Его продолжительность составила 94 минуты.

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