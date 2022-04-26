Для россиян закрывают турецкие курорты 14 26.04.2022, 15:50

9,338

Дочерняя компания крупнейшего европейского туроператора разослала письмо в отели.

TUI Tantur, дочерняя компания крупнейшего европейского туроператора TUI, направила по гостиницам Турции письмо с требованиями отменить бронирование российским туристам.

Письмо требует, чтобы в гостиницах компании не было россиян, а забронированные гражданами России туры должны быть полностью упразднены до 31 мая. Об этом пишет "Туристическая газета Турции".

В письме, отправленном отелям через компанию TUI Tantur в Турции, содержится просьба к туроператорам в странах Балтии, TI Travel LLC, TI Baltics SIA и клиентам Borublita, а также к аннулированию бронирований, сделанных через эти компании.

В статье указано, что данная ситуация будет действовать до 31 мая, затем 20 числа каждого месяца будет дана дополнительная информация об отменах следующего месяца.

Письмо, отправленное отелям, подписанное Джезми Озкан, финансовым менеджером Tantur Travel AŞ, гласит следующее:

"Целью этого письма является информирование вас о том, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены. Приостановка новых запросов на бронирование для любой операции, связанной с TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita. Настоящим сообщаем вам, что действие договора приостановлено в соответствии со статьей 9 договора, подписанного между вашим отелем и Tantur".

Тем временем российское подразделение компании TUI Tantur в Турции было закрыто, а сотрудники там были уволены, а их компьютеры заблокированы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».