Украинская армия выбила врага из трех населенных пунктов в Николаевской области 27.04.2022, 8:42

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Оккупанты понесли большие потери и отступили.

В Николаевской области Вооруженные силы Украины снова взяли под полный контроль три населенных пункта.

Под полным контролем ВСУ снова находятся поселок Широкое и два села - Новопетровка и Любино, поделился в своем Telegram-канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В то же время он не уточнил, как именно населенные пункты были взяты под контроль украинской армии.

"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", - говорится в сообщении.

По сведениям оперативного командования "Юг", размещенным в Facebook, в Херсонской области противник пытался продвинуться вперед в сторону Николаевщины в районе сел Новая Заря и Таврийское, но понес потери и отступил.

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