Пентагон: Украина уничтожила уже 20% боевой мощи РФ 8 9.04.2022, 8:46

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Разбитые батальонные группы оккупантов будут объединять.

Россия потеряла от 15 до 20% боевой мощи, которую она выставила против Украины с начала полномасштабного вторжения, сообщает ABC со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

По его словам, часть выведенных российских сил сейчас направляется к российским городам Белгород и Валуйки к северо-западу от Донбасса, но, добавил он, «нет никаких признаков» того, что там ждут свежие войска, чтобы присоединиться к ним.

Как отметил представитель Минобороны США, на сегодня понесшие потери батальонно-тактические группы (БТГ) «изучают возможность» объединения оставшихся войск и припасов для формирования новых подразделений, поэтому Россия также намерена набрать более 60 тыс. новых военных.

Чиновник Пентагона рассказал, что после восстановления российских БТГ «наиболее вероятным курсом действий будет их немедленное продвижение на юг в сторону Донбасса».

По оценкам Пентагона, более 40 российских БТГ размещены в районе Донбасса или рядом с ним, а 6 апреля их было «более 30», что означает, что за последние дни прибыло еще до 10 тыс. военных.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что битва за Донбасс приближается и будет напоминать Вторую мировую войну.

Ранее замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что после попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области российские оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев.

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