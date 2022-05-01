Внешняя товарная торговля Беларуси ушла в минус 2 1.05.2022, 17:01

В первом квартале товарное сальдо составило минус 293 млн долларов.

По итогам января-марта 2022 года внешняя торговля товарами Беларуси сработала в минус – в первом квартале товарное сальдо составило -293 млн долларов, пишет сайт belmarket.by.

Экспорт товаров из РБ в первом квартале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос всего на 5% – до 8 682,2 млн долл. В январе-феврале темпы прироста достигали 21,4%.

В марте 2022 года экспорт в стоимостном выражении составил 2 401,4 млн долл. Для сравнения в феврале этот показатель был на уровне 2 993,9 млн долл., а в январе – 3 286,9 млн долл.

Белорусский импорт в первом квартале 2022 года (к первому кварталу 2021 года) вырос на 1,4% – до 8 975,2 млн долл. В марте объемы импортных поставок составили 2 536,8 млн долл.

Сальдо внешней торговли товарами РБ за январь-март вышло отрицательным (-293,0 млн долл.). В январе-феврале текущего года оно тоже было со знаком минус (-157,6 млн долл.). Правда, в первом квартале 2021 года показатели были гораздо хуже (-576,4 млн долл.).

По данным Белстата, экспорт товаров в Россию в январе-марте 2022 года составил 3 906,8 млн долл., из них в марте – 1 266,4 млн долл. Импорт из Российской Федерации вышел на уровень 5 526,8 млн долл. (за первый квартал). Торговое сальдо с РФ ушло в минус (-1 620,0 млн долл.).

Белорусский экспорт в страны Евросоюза за первый квартал сократился по сравнению с первым кварталом 2021 года на 6,5%, до 1 955,0 млн долл., импорт — сократился на 20,2%, до 1 163,0 млн долл. Сальдо внешней торговли товарами с ЕС составило +792,0 млн долл.

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