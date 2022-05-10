Белорус сыграет за сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 10.05.2022, 9:48

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27-летний форвард — сын бывшего игрока сборной Беларуси Виктора Карачуна.

Белорус сыграет за сборную Германии на чемпионате мира по хоккею. В окончательный состав немцев на чемпионат мира по хоккею, который с 13 по 29 мая будет проходить в Финляндии, попал форвард «Швеннингера» Александр Карачун, сообщает «Трибуна».

27-летний хоккеист — сын бывшего игрока сборной Беларуси Виктора Карачуна.

Напомним, что сборные Беларуси и России после начала войны были отстранены от международных турниров на неопределенный срок и сейчас играют одна против другой.

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