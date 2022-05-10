Как мозг человека меняет язык, на котором человек говорит? 1 10.05.2022, 11:28

2,740

Мозг предпочитает те речевые обороты, которые попадают в постоянный обиход человека.

Любой язык любого народа меняется постоянно. Исследователи из Венского университета обнаружили, что, если определенные звуковые образы речи (речевые обороты) встречаются в языке часто, то с течением времени их использование носителями языка становится еще чаще. Причина такого развития в том, что мозг лучше воспринимает, обрабатывает и запоминает частые и, следовательно, «прототипические» (prototypical) звуковые паттерны, пишет «Популярная механика».

Языки прошлого сильно отличаются от сегодняшних языков. Это относится не только к их словарному запасу и грамматике, но и к звучащей речи как таковой. Тереза Матцингер и Николаус Ритт с факультета английского языка Венского университета исследовали, какие факторы ответственны за эти изменения и что они говорят о возможностях обработки нашего мозга.

Мозг предпочитает те речевые обороты, которые попадают в постоянный обиход человека. Чтобы исследовать и доказать это, Матцингер и Ритт проанализировали более 40 000 слов из английских текстов раннего средневековья. Они определяли длину гласных, например, используя словари или принимая во внимание все соседние звуки. Затем они подсчитали частоту встречаемости слов с долгими и краткими гласными.

«Одно поколение говорящих говорит на определенной языковой разновидности. Дети этого поколения легче воспринимают, обрабатывают и усваивают частые паттерны поколения своих родителей, чем менее частые, и поэтому используют эти паттерны даже чаще. Это второе поколение говорящих затем передает слегка измененный язык для своих детей.», — объясняет Матцингер.

Мы также замечаем это постепенное изменение языка по тому факту, что наши бабушки и дедушки, и наши дети говорят немного по-разному. Если этот процесс происходит в течение многих поколений и столетий, язык меняется настолько, что прошлые разновидности трудно понять сегодняшним людям. «В нашем исследовании мы показали, что общая способность нашего мозга предпочтительнее воспринимать и запоминать частые паттерны — важный фактор, влияющий на то, как меняются языки», — заключает Матцингер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».